Juventus caos sul fronte calciomercato per la questione Napoli | oggi la decisione del Consiglio Federale Ecco la posizione di Chiellini e dei bianconeri

Oggi il Consiglio Federale si pronuncerà sulla controversia tra Juventus e Napoli riguardante il calciomercato. La questione ha generato tensioni tra le due società, coinvolgendo anche le parole di Chiellini e dei rappresentanti bianconeri. In questa sede, verranno analizzati i punti principali della vicenda e le possibili implicazioni future per la Juventus.

Juventus, caos sul fronte calciomercato per la questione Napoli: oggi la decisione. Ecco la posizione di Chiellini e dei bianconeri. La Juventus osserva dalla finestra la tempesta istituzionale che sta investendo il calcio italiano in questo avvio di 2026, minacciando di incrinare i rapporti diplomatici tra le grandi sorelle della Serie A. A sollevare il polverone, come approfondito dalle colonne di Tuttosport, è la delicata situazione del Napoli, club attualmente bloccato sul mercato in entrata a causa del mancato rispetto dell’indicatore di liquidità, fissato al limite di 0.8 tra fatturato e costo del lavoro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Serie A nel caos, le big si spaccano sul mercato del Napoli: oggi il Consiglio Federale decisivo! Chiellini e Marotta furentiLa Serie A attraversa un momento di incertezza, con le principali squadre divise sulle strategie di mercato del Napoli.

