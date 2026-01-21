Juventus-Benfica | Mourinho di nuovo a Torino

Stasera all’Allianz Stadium si affrontano Juventus e Benfica, con José Mourinho di nuovo in campo a Torino come avversario. La partita segna il ritorno del tecnico portoghese nella città piemontese, portando con sé esperienze e ricordi legati ai momenti vissuti in passato con i tifosi bianconeri. Un incontro che riporta alla memoria incontri e sfide tra le due squadre, nel rispetto di un confronto sportivo di livello internazionale.

