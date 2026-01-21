Prima della sfida tra Juventus e Benfica, i lusitani hanno reso omaggio al Grande Torino, un gesto di rispetto e memoria che va oltre la rivalità sportiva. Il tributo, condiviso attraverso un video, testimonia l’importanza di ricordare e onorare le grandi squadre del passato, creando un momento di riflessione e solidarietà tra le due società.

Romagnoli via dalla Lazio? L’Al Sadd di Mancini fa sul serio! Ecco l’offerta presentata Mercato Juve, nuova idea per la trequarti: spunta Gudmundsson della Fiorentina! Dominguez verso l’addio al Bologna? Trattativa avanzata con quel club spagnolo Calciomercato Roma, dopo l’addio di Bailey scatta l’ora di Mathys Tel: sprint per l’attaccante! L’assist arriva dal Tottenham Serie A nel caos, le big si spaccano sul mercato del Napoli: oggi il Consiglio Federale decisivo! Chiellini e Marotta furenti Ifab, rivoluzione arbitri: il Var anche per secondi gialli e corner! Tutte le novità per il 2026 Serie A, stop alle trasferte di Roma e Fiorentina: pugno duro del Viminale dopo gli scontri in autostrada! Ifab, rivoluzione arbitri: il Var anche per secondi gialli e corner! Tutte le novità per il 2026 Bove riparte dalla Championship: firmato il contratto con il Watford per il suo ritorno in campo: manca solo l’ufficialità Conferenza stampa Bruma pre Juve Benfica: «Infortunio? E’ stato un stop grave, sono molto contento di tornare a lavorare» Dibu Martinez Inter: suggestione a sorpresa per il dopo Sommer. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juventus Benfica, i lusitani rendono omaggio al Grande Torino – VIDEO

Leggi anche: Zelensky e il Primo Ministro del Portogallo rendono omaggio a Muro Memoria dei caduti di Kiev – Il video

Clementino, festa grande al Palapartenope: l'omaggio a Pino Daniele insieme a Rocco Hunt | VIDEOAl Palapartenope, Clementino ha concluso il suo tour “Grande Anima live” con un concerto speciale dedicato a Pino Daniele.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Champions League, Juventus-Benfica: probabili formazioni e dove vederla in tv; Juventus-Benfica in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; quote Juventus Benfica: il pronostico sulla Vecchia Signora; Le probabili formazioni di Juventus-Benfica (Champions League).

Juventus-Benfica: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions LeagueSpalletti contro Mourinho, in palio tre punti decisivi per la corsa ai playoff e agli ottavi: i bianconeri ospitano i portoghesi nel penultimo atto della League Phase ... tuttosport.com

Champions League, Juventus-Benfica: secondo i bookie tra Spalletti e Mourinho vincerà...La vittoria, per di più contro una delle tre squadre che, prima del penultimo turno della fase campionato della Champions League, ancora potrebbero soffiargli il posto nel turno a eliminazione diretta ... tuttosport.com

Mourinho spiazza i tifosi dell'Inter e paventa un possibile "tradimento" ai colori neroazzurri L'allenatore, intervenuto ieri nella conferenza stampa pre Juventus-Benfica, ha risposto su esplicita domanda che non direbbe di no alla possibilità di allenare i rivali - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Juventus- #Benfica x.com