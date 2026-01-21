Juventus-Benfica è in streaming gratis su Prime Video | come vederla

Juventus-Benfica è disponibile in streaming gratuito su Prime Video. Per seguire la partita, basta accedere alla piattaforma, senza costi aggiuntivi, e selezionare l’evento. Questa gara fa parte del programma della UEFA Champions League, proseguito anche dopo le sfide di ieri. Di seguito, le istruzioni per seguire l’incontro in modo semplice e senza interruzioni.

di Edoardo D'Amato Dopo le sfide di ieri, il programma della UEFA Champions League prosegue anche questa sera con gli altri incontri. Oltre ad Atalanta-Athletic Bilbao, gara che potrebbe garantire ai nerazzurri bergamaschi l’accesso diretto agli ottavi, riflettori puntati su Juventus-Benfica (segui l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium ). La squadra bianconera arriva all’appuntamento europeo dopo il pesante ko rimediato contro il Cagliari e ha l’obiettivo di mettere al sicuro l’accesso ai playoff della massima competizione continentale. Per riuscirci, però, servirà superare il Benfica guidato da José Mourinho, formazione chiamata a vincere per rientrare tra le prime 24 del tabellone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Benfica-Napoli su Prime Video è GRATIS: come vederla in streamingLa sfida tra Benfica e Napoli, in programma questa sera alle 21 al Da Luz di Lisbona, è una delle partite più attese della sesta giornata della Champions League 2025-26.

Juventus-Sporting 1-1: gli highlights | Champions League

