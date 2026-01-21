La partita tra Juventus e Benfica, valida per la settima giornata della fase a gironi di Champions League, si disputa questa sera alle 21 all’Allianz Stadium di Torino. Di seguito, le opzioni disponibili per seguire l’incontro in streaming gratuito, nel rispetto delle normative vigenti.

Juventus e Benfica si affrontano questa sera all’Allianz Stadium di Torino, con calcio d’inizio alle 21, nella settima giornata della fase campionato di Champions League. In palio c’è una fetta decisiva di qualificazione: i bianconeri cercano i punti che possono blindare l’accesso ai playoff, mentre i portoghesi sono chiamati a restare agganciati alla zona spareggi dopo una prima parte europea complicata. Dove vedere Juventus-Benfica in tv e streaming. La sfida tra Juventus e Benfica sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. Il match sarà visibile in streaming su app e sito ufficiale della piattaforma per tutti gli abbonati al servizio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Juventus-Benfica: dove vederla in streaming gratis

Juventus-Benfica streaming gratis su Prime Video: come vederlaLa partita Juventus-Benfica, valida per la Champions League, sarà disponibile in streaming gratuito su Prime Video.

Juventus-Benfica è in streaming gratis su Prime Video: come vederlaJuventus-Benfica è disponibile in streaming gratuito su Prime Video.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Live JUVENTUS-BORUSSIA DORTMUND - CHAMPIONS LEAGUE

Argomenti discussi: Champions, oggi Juve-Benfica: orario, probabili formazioni e dove vederla; Juventus-Benfica, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juve-Benfica, Sky, Amazon Prime o Now? Dove vederla in tv e in streaming; Juventus-Benfica: dove vederla (Prime, Sky) in tv e streaming, orario e probabili formazioni. Classifica Champions League.

Juventus-Benfica dove vederla in tv: SKy, Prime Video o in chiaro? - Formazioni, le scelte di Spalletti e MourinhoJuventus-Benfica orario, chi fa la telecronaca, diretta tv e streaming: tutte le info sul match di Champions League ... affaritaliani.it

Juventus-Benfica in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniJuventus – Benfica è la partita della settima giornata di Champions League che mette in palio punti pesanti per la qualificazione. A Torino torna un vecchio nemico, Josè Mourinho, che farà capolino ... fanpage.it

Juventus-Benfica: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - facebook.com facebook

"Grande Spallettone" #Spalletti e #Mourinho si ritrovano in Juventus-Benfica #DAZN x.com