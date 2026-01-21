Juve Spalletti nel pre gara | Parlano di contratti ogni tanto… Io lo pagherei un contratto per vivere una serata del genere

Nel pre partita della sfida di Champions League tra Juve e Benfica, Luciano Spalletti ha commentato con sincerità le voci sui contratti, affermando: «Io lo pagherei un contratto per vivere una serata del genere». Le sue parole riflettono l’importanza di questa partita e l’emozione che la circonda, offrendo uno sguardo autentico sul momento che si appresta a vivere la squadra.

