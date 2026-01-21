La Juventus valuta l'acquisto di Mateta, ma il club richiede circa 10 milioni di euro in più rispetto alla proposta iniziale. Come alternativa, si considera En-Nesyri. Intanto, a Torino, si prepara il match decisivo contro il Benfica, fondamentale per la qualificazione ai playoff, mentre le trattative di mercato continuano a proseguire dietro le quinte per rafforzare la rosa.

Torino, 21 gennaio 2026 – Stasera un match decisivo contro il Benfica nella lotta ai playoff, dietro le quinte tutte le trattative di mercato per rinforzare la rosa. Il gennaio della Juve vive i momenti decisivi. Perso il treno Scudetto con la sconfitta di Cagliari, ora la Vecchia Signora non deve compromettere la corsa in Europa, con i playoff tutti da conquistare, e sul mercato dovrà provare ad acquistare quanto serve a Spalletti per migliorare il rendimento della squadra. La fase di possesso è cresciuta, si è visto nelle ultime uscite, ma occorre implementare la fase di realizzazione, ancora priva di Vlahovic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, per Mateta mancano 10 milioni. En-Nesyri l’alternativa

