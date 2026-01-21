Juve-Mateta trattativa bloccata | il Palace non abbassa le richieste

La trattativa tra Juventus e Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta rimane in sospeso, con le parti ancora lontane da un accordo. Il club inglese mantiene ferme le proprie richieste, impedendo progressi nella cessione. La situazione attuale evidenzia una fase di stallo, senza novità significative sul fronte delle trattative.

Fumata grigia sul fronte Mateta. La trattativa tra Juventus e Crystal Palace è ferma, senza passi avanti concreti. Il nodo è economico. Il club inglese continua a chiedere una cifra tra i 35 e i 40 milioni per la cessione a titolo definitivo del centravanti francese, mentre la Juventus non intende esporsi su quelle condizioni. La linea bianconera resta prudente: formula con prestito e obbligo di riscatto legato ai risultati di fine stagione. Lo stallo ha già prodotto effetti immediati. Alla Continassa si valuta con crescente attenzione un’alternativa più sostenibile: Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe, profilo che potrebbe arrivare con una soluzione temporanea.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Mateta alla Juventus, i bianconeri in pressing sul Crystal Palace. Il punto di Pedullà sulla trattativaLa Juventus continua a monitorare con attenzione l’attaccante Mateta del Crystal Palace, considerato il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo.

Juve, frenata su Mateta: il Palace dice noLa Juventus ha incontrato un ostacolo nel mercato in entrata, con il rifiuto del Crystal Palace alla prima offerta per Jean-Philippe Mateta.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Mateta Juve, Moretto: «Questo cavillo sta bloccando la trattativa tra i due club. En-Nesyri prima alternativa». Il punto sulla rincorsa all'attaccante

Mateta Juve, la trattativa si complica sempre di più: accordo non trovato con il Crystal Palace. Ottolini valuta l'altro profilo

#Juve tra #EnNesyri e #Mateta • Tutti e due i giocatori aprono alla Juve. • Il Crystal Palace chiede 40M per Mateta e ha già rifiutato una proposta. • Nessuna offerta ufficiale per En-Nesyri, che vorrebbe andare via per giocare di più #calciomercato x.com

