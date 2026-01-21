Juve-Benfica Sky Amazon Prime o Now? Dove vederla in tv e in streaming

Dove seguire Juventus-Benfica in tv e streaming? Scopri le opzioni disponibili tra Sky, Amazon Prime e Now, per assistere alla sfida cruciale in Champions League. Spalletti e Mourinho cercano punti fondamentali: il primo per entrare nei playoff, il secondo per avvicinarsi alla qualificazione agli spareggi. Ecco le modalità per seguire l’incontro e restare aggiornati su questa partita importante.

Dopo due successi consecutivi, che le hanno permesso di tornare in zona playoff, la Juventus riceve il Benfica nella 7ª giornata della fase campionato di Champions League. Arbitro della sfida sarà l'olandese Serdar Gözübüyük, assistenti Patrick Inia e Rogier Honig, il quarto ufficiale sarà Jeroen Manschot. Il Var sarà il belga Bram Van Driessche, l'Avar l'olandese Dennis Higler. Fischio d'inizio, all'Allianz Stadium, alle 21. La sconfitta di Cagliari ha messo fine a un grande periodo positivo per la squadra di Spalletti, che è comunque reduce da una serie di 6 vittorie nelle ultime 8 uscite tra Serie A e Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

