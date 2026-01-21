Juve-Benfica | occasioni per David e Miretti Portoghesi pericolosi | Diretta 0-0 al 45'

Nel primo tempo di Juve-Benfica, il punteggio è 0-0. I bianconeri cercano occasioni per David e Miretti, affrontando un avversario portoghese che si è dimostrato pericoloso. La partita rappresenta un momento importante per la Juventus, che tenta di superare un tabù negli ultimi incontri con il Benfica. La sfida si svolge sotto la guida di Spalletti, che sa quanto sia cruciale ottenere un risultato positivo.

Bianconeri subito all'attacco Spalletti getta nella mischia Conceicao al posto di Miretti L'arbitro fischia la fine del primo tempo Gran cross di Mckennie e colpo di testa fuori di David da buona posizione Calcio d'angolo per i bianconeri, la palla finisce sulla testa di Miretti che colpisce alto Gli uomini di Mourinho assaltano la difesa bianconera che si difende strenuamente Occasione per Prestianni che dal limite tira alto Tiro di Sudakov e grande parata di Di Gregorio Nuovo tiro di Yildiz di poco a lato Il Benfica batte due calci d'angolo consecutivi, ma la partita si svolge prevalentemente a centrocampo Discesa di Yildiz che tira dal vertice sinistro dell'area, para Trubin Assalto bianconera ma Thuram che ha la palla buona di testa ma spreca Cross di Yildiz per David, Otamendi devia in angolo E' iniziata la partita Intanto le due partite di Champions League disputate alle 18.

