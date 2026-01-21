Juve Benfica LIVE 0-0 | inizia la sfida allo Stadium!

Alle 21:00, allo Juventus Stadium, prende il via la sfida tra Juventus e Benfica, valida per la settima giornata di Champions League. Segui la cronaca in diretta, con sintesi, moviola, tabellino e risultato aggiornato. Un incontro importante per entrambe le squadre nella fase a gironi, che si presenta equilibrato e senza reti all’inizio.

di Andrea Bargione Juve Benfica: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di Champions League. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo la sconfitta di misura a Cagliari, la Juventus scende nuovamente in campo ma in Champions League contro il Benfica ( diretta gratis su Prime Video ) nella gara valida per la settima giornata della prima fase: segue LIVE il match. Juve Benfica 0-0: sintesi e moviola. INIZIA LA SFIDA! Migliore in campo Juve:. Juve Benfica 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Benfica LIVE 0-0: inizia la sfida allo Stadium! Leggi anche: Juve Cagliari 0-0 LIVE: inizia la sfida allo Stadium! Juve Benfica LIVE: riscaldamento in corso allo StadiumSegui in tempo reale il riscaldamento allo Stadium prima di Juve-Benfica, partita valida per la settima giornata di Champions League. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. JUVENTUS VS BENFICA LIVE | WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE WATCHALONG | TWFC LIVE Argomenti discussi: Juventus-Benfica, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juve-Benfica, Sky, Amazon Prime o Now? Dove vederla in tv e in streaming; Dove vedere Juventus-Benfica in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Come vedere in streaming gratis Juventus - Benfica. Juve-Benfica diretta Champions League: risultato e aggiornamenti in tempo reale LIVESpalletti e Mourinho si sfidano allo Stadium nella penultima giornata della League Phase: aggiornamenti in tempo reale. corrieredellosport.it Juventus-Benfica LIVE, risultato in diretta della partita di Champions LeagueLa diretta live di Juventus-Benfica di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Juve Benfica Le formazioni ufficiali - facebook.com facebook #Juve- #Benfica, la formazione ufficiale: chi ha scelto #Spalletti h7.cl/1ifoP x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.