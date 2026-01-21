Segna l'inizio del secondo tempo di Juve-Benfica, partita valida per la settima giornata di Champions League. Di seguito, troverai una sintesi aggiornata, analisi tecnica, moviola, tabellino e risultato live di questa sfida tra Juventus e Benfica, per seguire con attenzione ogni sviluppo del match.

di Andrea Bargione Juve Benfica: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di Champions League. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo la sconfitta di misura a Cagliari, la Juventus scende nuovamente in campo ma in Champions League contro il Benfica ( diretta gratis su Prime Video ) nella gara valida per la settima giornata della prima fase: segue LIVE il match. Juve Benfica 0-0: sintesi e moviola. 46? CAMBIO JUVE – Fuori Miretti, dentro Conceicao. Inizia il secondo tempo Fine primo tempo 43? DAVID SPRECA! – Splendido cross sulla destra di Weston McKennie, non così bene invece il colpo di testa di David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Benfica LIVE 0-0: inizia il secondo tempo!

Leggi anche: Cremonese Juve 0-1 LIVE: inizia il secondo tempo!

Cagliari Juve 0-0 LIVE: inizia il secondo tempo!Segui in tempo reale Cagliari-Juventus, valida per la 21ª giornata di Serie A 202526.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

GOL DI JUVE PAFOS 2-0 E BENFICA NAPOLI 2-0: VITTORIA FONDAMENTALE A TORINO, MOU MANDA KO CONTE

Argomenti discussi: Juventus-Benfica, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juve-Benfica, Sky, Amazon Prime o Now? Dove vederla in tv e in streaming; Come vedere in streaming gratis Juventus - Benfica; Dove vedere Juventus-Benfica in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Juventus-Benfica 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: David, che errore davanti alla portaLa diretta live di Juventus-Benfica di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Juventus-Benfica 0-0, pericoloso Miretti di testa: palla alta36' - Occasione Juventus! Ci prova Miretti con un colpo di testa dagli sviluppi di un corner. Il bianconero però non riesce a inquadrare lo specchio della porta 29' - Si ... tuttojuve.com

Juve-Benfica, la formazione ufficiale: chi ha scelto Spalletti https://h7.cl/1ifoP - facebook.com facebook

Juve-Benfica: ancora David dal 1', ultime speranze playoff per Mou | Diretta 0-0 x.com