Juve Benfica LIVE 0-0 | ancora pericoloso Yildiz! Chiude ancora Trubin

La partita tra Juventus e Benfica si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. Yildiz si è distinto per alcune occasioni pericolose, mentre Trubin ha mostrato grande attenzione in alcune parate decisive. Di seguito, la sintesi del match, con le principali azioni, il tabellino e la cronaca live, valida per la settima giornata di Champions League.

di Andrea Bargione Juve Benfica: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di Champions League. (inviato all'Allianz Stadium) – Dopo la sconfitta di misura a Cagliari, la Juventus scende nuovamente in campo ma in Champions League contro il Benfica nella gara valida per la settima giornata della prima fase: segue LIVE il match. Juve Benfica 0-0: sintesi e moviola. 9? ANCORA JUVE! – Ancora pericoloso Kenan Yildiz con una bella azione in solitaria! Chiude ancora Trubin 5? OCCASIONE JUVE – Yildiz cerca David con una grande palla, tentativo di testa e palla in corner.

