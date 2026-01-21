Durante la partita tra Juve e Benfica, i portoghesi hanno reso omaggio al Grande Torino con un gesto simbolico a Superga. L’iniziativa, documentata nel video, rappresenta un momento di rispetto e memoria per la storica squadra italiana, sottolineando l’importanza del ricordo e della solidarietà nel mondo del calcio. Un gesto sobrio che unisce due club attraverso un tributo condiviso, senza enfasi, nel rispetto delle tradizioni sportive.

Juve Benfica, il gesto dei portoghesi a Superga in ricordo del Grande Torino. Ecco il video di che cosa hanno fatto i portoghesi. Questa sera andrà in scena la settima giornata della fase a girone unico di Champions League. La Juventus sfiderà all’Allianz Stadium il Benfica, in un match che potrebbe assicurare l’accesso ai playoff alla squadra di Luciano Spalletti LEGGI ANCHE: Juve Benfica, cena UEFA tra le delegazioni dei due club. Tutti i dettagli sul match di Champions League – VIDEO Nel frattempo però i lusitani sono arrivati in città, e hanno colto l’occasione per compiere un gesto davvero importante e di grande rispetto nei confronti del Grande Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Benfica, il gesto dei portoghesi a Superga in ricordo del Grande Torino. Cosa hanno fatto – VIDEO

Adzic Juve: il bel gesto di Spalletti durante l’allenamento pre Benfica. Cosa ha fatto il tecnico – VIDEODurante l’allenamento prepartita contro il Benfica, l’allenatore Luciano Spalletti ha dimostrato un gesto di fair play e attenzione nei confronti dei giocatori.

Leggi anche: Torino, tifoso della Juve mima l’aereo di Superga: la rabbia dei fan granata – VIDEO

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: José Mourinho e la rivalità con la Juventus: tutte le frasi e i gesti contro i bianconeri; Copenaghen, gesto da applausi: caffè sospeso per i tifosi del Napoli in trasferta; Clamoroso Ronaldo, perde 3-1 contro l'Al Hilal di Inzaghi e mima il gesto del furto!; JUVENTUS-BENFICA: RICORDI ?.

Mourinho e la rivalità con la Juventus. I gesti, le frasi e gli scontri tra il portoghese e la Vecchia SignoraVerso Juve Benfica, la rivalità tra i bianconeri e Mourinho. I gesti, le frasi e gli scontri tra il tecnico portoghese e la Vecchia Signora La Juventus si prepara a vivere una notte europea ad alta te ... juventusnews24.com

Juventus Benfica, i lusitani rendono omaggio al Grande Torino: il tributo del club portoghese prima della super sfida di staseraJuventus Benfica, i lusitani rendono omaggio al Grande Torino: il tributo del club portoghese prima della super sfida di stasera Un omaggio toccante che travalica i confini della rivalità sportiva. Il ... calcionews24.com

VIDEO / Juve-Benfica, Spalletti: “Con Mourinho due periodi. Ci siamo detti delle cose, poi…” x.com

Clamoroso Mourinho: alla vigilia della sfida col Benfica apre alla panchina della Juve con un "certo" che gela il passato. #Mourinho #JuveBenfica #juventusnews24 #Juve - facebook.com facebook