Juve-Benfica | fallo di Bremer ma Pavlidis scivola e calcia fuori il rigore| Diretta 2-0

Nella sfida tra Juve e Benfica, un fallo di Bremer ha fermato un'azione, mentre Pavlidis ha calciato fuori il rigore dopo una scivolata. I bianconeri cercano di superare un tabù, con solo un successo negli ultimi nove incontri contro i portoghesi. La partita, segnata dal punteggio di 2-0, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con Spalletti che cerca la vittoria per mantenere alta la propria posizione in classifica.

Il Benfica pressa ma non riesce a sfondare Pavlidis fallisce clamorosamente il calcio di rigore assegnato al Benfica per il fallo di Bremer Cross di Conceicao che finisce prima su Araujo e poi sul palo Colpo di testa di Aursnes che centra il palo alla sinistra di Di Gregorio Gol di McKennie dopo una bella azione Punizione di Conceicao che termina sulla barriera Rete di Thuram dopo una splendida azione. Tiro secco rasoterra che batte Trubin Occasionissima per McKennie che solo dal centro dell'area tira su Trubin Occasione per Pavlidis che tira, la palla viene deviata in angolo Si accende una mischia davanti alla porta del portiere bianconero, che alla fine s'impossessa del pallone Bianconeri subito all'attacco Spalletti getta nella mischia Conceicao al posto di Miretti L'arbitro fischia la fine del primo tempo Gran cross di Mckennie e colpo di testa fuori di David da buona posizione Calcio d'angolo per i bianconeri, la palla finisce sulla testa di Miretti che colpisce alto Gli uomini di Mourinho assaltano la difesa bianconera che si difende strenuamente Occasione per Prestianni che dal limite tira alto Tiro di Sudakov e grande parata di Di Gregorio Nuovo tiro di Yildiz di poco a lato Il Benfica batte due calci d'angolo consecutivi, ma la partita si svolge prevalentemente a centrocampo Discesa di Yildiz che tira dal vertice sinistro dell'area, para Trubin Assalto bianconera ma Thuram che ha la palla buona di testa ma spreca Cross di Yildiz per David, Otamendi devia in angolo E' iniziata la partita Intanto le due partite di Champions League disputate alle 18. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

LIVE Juventus-Benfica 2-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Pavlidis spreca un rigore!Segui la diretta della partita tra Juventus e Benfica, valida per la Champions League 2026.

Benfica fuori dalla Coppa Portoghese, Mourinho furioso: «Noi orribili, ma l’arbitro assegna un rigore fuori area!»Il Benfica è stato eliminato in semifinale dalla Coppa Portoghese, sconfitto dallo Sparta Praga con un risultato di 3-1.

Juventus-Benfica 2-0, palo di McKennie64' - GOOOAAALLL!GOOOAAALLL!2-0: McKennie raddoppia!Filtrante di Locatelli per McKennie, che orchestra una doppia triangolazione con David: l’attaccante canadese libera in area ... tuttojuve.com

Juventus-Benfica 0-0, miracolo di Trubin su McKennie52' - Altro erroraccio di David. La Juventus non è rientrata al meglio dall'intervallo e commette molti errori in fase di costruzione 50' - Brivido per la Juve! Sudakov ... tuttojuve.com

