La sfida tra Juventus e Benfica, valida per la prima fase di Champions League, si avvicina all’Allianz Stadium. Spalletti, ancora indeciso su alcune scelte di formazione, prepara la squadra per una partita importante. Nel frattempo, Mourinho si propone come possibile allenatore della Juventus e spera di sorprendere i bianconeri in questa occasione, in vista del match decisivo di questa sera.

I bianconeri ospitano il Benfica nel match della prima fase di Champions League: le probabili formazioni della sfida dell’Allianz Stadium Mourinho si ‘propone’ alla Juventus (“Certo che la allenerei”) e intanto sogna un nuovo sgambetto ai bianconeri in vista del match decisivo di questa sera all’Allianz Stadium. Le mosse anti-Benfica di Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Il Benfica è una bestia nera in Europa per la ‘Vecchia Signora’, che ha vinto solo una volta nel 1993 (l’anno della conquista della terza Coppa Uefa ) al cospetto delle ‘Aquile’ lusitane. Negli ultimi due precedenti in Champions – nel 2022 e l’anno scorso – la Juve si è dovuta arrendere in entrambi i casi tra le mura amiche dello ‘Stadium’ di fronte ai portoghesi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve-Benfica, c’è un dubbio che Spalletti non ha ancora sciolto

Probabili formazioni Bologna Juve, Spalletti ha sciolto un dubbio sulla trequarti: ecco chi farà coppia con Yildiz dietro la punta in vista del match del Dall’AraIn vista del match al Dall’Ara, Luciano Spalletti ha deciso la formazione del Bologna, sciogliendo un dubbio sulla trequarti.

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Con Mourinho si alza il volume del calcio. La squadra ha ancora potenzialità che non sa sfruttare fino in fondo. Sul mercato…»Il tecnico Luciano Spalletti ha presentato la sfida tra Juventus e Benfica, analizzando lo stato attuale della sua squadra e le potenzialità ancora inespresse.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Juve-Benfica, designato l'arbitro Champions: c'è un precedente positivo, anche il Var non è una novità; Champions: Mourinho, 'Io e Spalletti? Non conta, c'è Juve-Benfica'; Juventus-Benfica quando si gioca? Probabili formazioni, statistiche OPTA, dove vederla in tv e streaming, orario, precedenti, informazioni utili; Juventus-Benfica, Spalletti: Non mi aspetto niente dal mercato. E sul rinnovo...

Juventus, c'è il Benfica di mezzo in Champions. La Stampa: Duello SpecialO tutto o niente, la Juventus dovrà giocarsi le sue carte in maniera corretta questa sera (ore 21) nel faccia a faccia contro un grande nemico,. tuttomercatoweb.com

Dove vedere Juventus-Benfica oggi in tv e streaming (gratis), Champions League 2025/2026: probabili formazioni, orario e arbitroJuventus-Benfica, Champions League 2025/2026: tutto quel che c'è da sapere sul match di mercoledì 21 gennaio 2026. Dove vederlo in tv e streaming ... sport.virgilio.it

JUVE-BENFICA: SPALLETTI HA DECISO ANDRÀ IN PANCHINA - facebook.com facebook

Juventus-Benfica, le probabili formazioni della partita di Champions League #SkySport #SkyUCL x.com