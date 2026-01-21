Allo Juventus Stadium si apre la sfida tra Juve e Benfica, con i bianconeri che cercano di superare un difficile tabù negli incontri con i portoghesi. La partita, valida per i playoff, si presenta come un’occasione importante per mantenere vive le speranze di qualificazione. Dopo la vittoria di David dal primo minuto, la squadra di Spalletti affronta una sfida cruciale, mentre Mourinho lavora per evitare ulteriori ostacoli in questa fase decisiva.

Queste le formazioni ufficiali. Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; Jonathan David. Allenatore: Spalletti. ?Benfica: Trubin; Dedic, Tomás Araujo, Otamendi, Dahl; Leandro Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Scjelderup; Pavlidis. Allenatore: José Mourinho. La Juventus ritrova José Mourinho, ora sulla panchina del Benfica, al momento fuori dagli spareggi. In Champions League, in sei gare, i bianconeri hanno totalizzato nove punti (due vittorie, tre pareggi e una sconfitta). Luciano Spalletti vuole mettere al sicuro l'Europa con vista playoff. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Juve-Benfica: ancora David dal 1', ultime speranze playoff per Mou | Diretta 0-0

Juve-Benfica, tra Spalletti e Mou è sfida per i playoff: il pronosticoNella settima giornata della fase a gironi di Champions League, Juventus e Benfica si affrontano all'Allianz Stadium in una partita fondamentale.

Juve-Benfica, Spalletti e Mou si giocano i playoff: il pronosticoNella settima giornata della fase a gironi di Champions League, Juventus e Benfica si affrontano all'Allianz Stadium in una partita chiave per la qualificazione ai playoff.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

AO VIVO: JUVENTUS x BENFICA - 07/10 - NARRAÇÃO SEM DELAY COM MARLON PET | CHAMPIONS FEMININA

Argomenti discussi: Juventus-Benfica in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Chi gioca contro il Benfica e come cambia la Juventus rispetto a Cagliari: Thuram verso il rientro, David favorito su Openda, Conceiçao torna titolare?; Juventus-Benfica: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League; Probabili formazioni Juventus-Benfica: chi gioca titolare e le ultime su Bremer, Conceicao, McKennie, David, Rios e Barrenechea.

Juventus-Benfica, le formazioni ufficiali: Thuram e Di Gregorio tornano tra i titolari19:56 - Ecco le formazioni ufficiali: JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Bremer, Locatelli, Kelly, Kenan Yildiz, Kalulu, Thuram, Miretti, McKennie, Cambiaso; David. tuttojuve.com

Juventus-Benfica, le formazioni ufficiali e il risultato LIVEIn attesa di tutti i risultati, il meccanismo dei playoff permette già di ipotizzare quali sarebbero gli abbinamenti a oggi. Può ancora cambiare tutto, ma al momento la griglia dice che l'Inter potreb ... sport.sky.it

#Juve- #Benfica, la formazione ufficiale: chi ha scelto #Spalletti h7.cl/1ifoP x.com

Juve-Benfica, diretta Champions: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti cerca il riscatto - facebook.com facebook