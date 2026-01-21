Jessica Moretti in procura | Non sono scappata dal Constellation

Jessica Moretti ha dichiarato in procura di non essere fuggita dal Constellation, durante un lungo interrogatorio a Sion. La vicenda, che ha causato 40 vittime e numerosi feriti, è stata ricostruita minuto per minuto, a partire dalle 1:26 del primo gennaio, analizzando i dettagli della tragedia e le responsabilità. La testimonianza di Moretti si inserisce nel quadro delle indagini in corso sul tragico incendio.

Secondo dopo secondo, un minuto dopo l'altro, a partire dalle 1:26 del primo gennaio: la cronologia della tragedia del Constellation, dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite, è stata ripercorsa e scandagliata oggi nelle 10 ore di interrogatorio a Sion di Jessica Maric, proprietaria con il marito Jacques Moretti del locale andato a fuoco. Entrambi sono indagati per omicidio, lesioni e incendio colposi. La posizione di Jacques Moretti Jacques, che è stato sentito ieri e che anche oggi si è presentato in procura, è ancora in stato di arresto, in attesa di una decisione del Tribunale per le misure coercitive che potrebbe concedergli la libertà in cambio di una cauzione di 200 mila franchi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

