Jannik Sinner ha espresso ammirazione per Federica Brignone, sottolineando come alcuni atleti possiedano qualità straordinarie. Dopo un lungo recupero, la sua riapparizione in Coppa del Mondo di sci alpino, a quasi un anno dall’infortunio in Val di Fassa, rappresenta un momento importante per lo sport italiano. La sua determinazione e il ritorno alle competizioni testimoniano il valore della tenacia e della passione nello sport di alto livello.

Il ritorno di Federica Brignone nella Coppa del Mondo di sci alpino, a 292 giorni dal tremendo infortunio subito in Val di Fassa, è stato semplicemente emozionante. Da quel terribile incidente dell’aprile scorso si è detto e scritto di tutto: dubbi, attese, speranze. Ma i campioni, alla fine, rispondono solo sul campo. La detentrice della Sfera di Cristallo ha chiuso al sesto posto il gigante di San Vigilio di Marebbe, firmando nella seconda manche un tempo a soli 0”44 dalla migliore, l’austriaca Julia Scheib. Un segnale fortissimo, soprattutto in ottica Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Un tema sul quale è stato sollecitato anche Jannik Sinner, intervenuto ieri in conferenza stampa a Melbourne dopo la sua vittoria nel primo turno degli Australian Open. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner loda Federica Brignone: “Certi atleti hanno qualcosa in più”

