Jannik Sinner la rivelazione del dilettante che lo ha battuto | Devi pregare!

Jannik Sinner è tra i talenti più promettenti del tennis italiano, spesso protagonista di successi in ambito professionistico. Tuttavia, nel percorso di crescita, ha affrontato anche sconfitte di rilievo, come quella di un dilettante che gli ha detto

C’è un volto del tennis che raramente arriva alle luci degli Slam, fatto di viaggi infiniti, tornei minori, spese continue e classifiche lontanissime dall’élite. È da quel mondo che arriva Jordan Smith, 29 anni, ex numero 1141 Atp e oggi coach a tempo pieno, protagonista inatteso di una delle storie più curiose della vigilia degli Australian Open. La sua esperienza è stata raccontata in un’intervista al Corriere della Sera, dopo la serata folle vissuta a Melbourne nel format Million Dollar One Point Slam. Un solo punto, un solo scambio, un milione di dollari australiani in palio. Dall’altra parte della rete Jannik Sinner, con Carlos Alcaraz a tifare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Chi è Jordan Smith, lo sconosciuto dilettante che ha battuto Sinner e vinto un milione di dollariJordan Smith, un giovane maestro di tennis australiano, ha sorpreso tutti vincendo un torneo a Melbourne e battendo Sinner.

Jordan Smith, chi è il dilettante che ha battuto Sinner e vinto il Million Dollar One Point SlamIl 14 gennaio 2026 si è disputato il Million Dollar One Point Slam, un torneo di esibizione che ha visto sfidarsi alcuni dei più noti professionisti del tennis, tra cui Sinner, Alcaraz e Swiatek.

