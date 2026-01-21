James Duckworth si presenta come un avversario determinato per Jannik Sinner agli Australian Open. L’australiano, fiducioso nelle proprie capacità, si prepara a affrontare il tennista italiano con l’obiettivo di mettere in difficoltà il suo avversario. La sfida tra i due promette di essere interessante, con Duckworth pronto a dimostrare il suo valore sul campo.

Pronto a lanciare il guanto di sfida. L’australiano James Duckworth sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner negli Australian Open. L’aussie ha conquistato l’accesso al secondo round del Major di Melbourne, prevalendo al quinto set contro il croato Dino Prizmic. Un successo importante per il 34enne nativo di Sydney, che ben valorizzato la wild card concessa dagli organizzatori. Dall’altra parte della rete ci sarà il n.2 del mondo e Duckworth, in conferenza stampa, si è mostrato sicuro di sè in vista del match: “ Sono davvero, davvero carico. Ero in un bel po’ di difficoltà, ma sono felice di come sono riuscito a girare la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - James Duckworth sicuro di sé: “So come posso dare fastidio a Jannik Sinner”

Jannik Sinner e il precedente ‘agitato’ con James Duckworth nel 2021 a TorontoJannik Sinner e James Duckworth si affronteranno nel secondo turno degli Australian Open 2026, in programma domani a partire dalle 09:00 italiane.

Chi è James Duckworth, l’avversario di Sinner agli Australian Open che fece arrabbiare JannikJames Duckworth è un tennista australiano, noto per la sua tenacia e determinazione sul campo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Jannik Sinner - James Duckworth all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Chi è James Duckworth, l'avversario di Sinner agli Australian Open che fece arrabbiare Jannik; La NFL e 9 interventi chirurgici: chi è James Duckworth, l'avversario di Sinner; Quando gioca Jannik Sinner contro James Duckworth al secondo turno degli Australian Open 2026? Data, orario e dove vederlo in tv e streaming.

James Duckworth sicuro di sé: So come posso dare fastidio a Jannik SinnerPronto a lanciare il guanto di sfida. L'australiano James Duckworth sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner negli Australian Open. L'aussie ha ... oasport.it

Sinner-Duckworth: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Australian Open in tempo realeIl campione azzurro sfida il padrone di casa per accedere al terzo turno. Nel 2021 il precedente tra i due che fece perdere le staffe a Jannik ... tuttosport.com

Quando gioca Jannik Sinner contro James Duckworth al secondo turno degli Australian Open 2026 Data, orario e dove vederlo in tv e streaming - Eurosport x.com

Secondo turno per Jannik Sinner agli Australian Open contro James Duckworth (ATP 88). FORZAAJan - facebook.com facebook