Jakirovic domani arriverà in Italia | le cifre definitive dell’affare

L’Inter è pronta ad accogliere Leon Jakirovic, giovane difensore centrale croato classe 2008, ormai a un passo dal diventare ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro. L’operazione è definita nei dettagli e non presenta più margini di incertezza, sia dal punto di vista economico sia per quanto riguarda il programma delle prossime ore. Le cifre dell’operazione: accordo chiuso con la Dinamo Zagabria. L’Inter ha raggiunto l’intesa definitiva con la Dinamo Zagabria per una cifra complessiva strutturata nel seguente modo: 2,5 milioni di euro di parte fissa. bonus fino a ulteriori 2,5 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Marotta: “Jakirovic Spero che con la Dinamo Zagabria si possa arrivare ad una conclusione per questo giovane calciatore. Il Presidente (Bonan Pres. Dinamo, in studio) ha diritto di scegliere quale offerta accettare”. Boban: “Ci vediamo domani Beppe”. - facebook.com facebook