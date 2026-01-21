Jacques Moretti e la moglie su Crans-Montana | Anche noi vittime Lo scaricabarile davanti ai pm | Sulla sicurezza era tutto ok dopo i controlli

Jacques Moretti e sua moglie Jessica Maric sono stati interrogati per circa dieci ore dai pm in merito all’incendio del Constellation di Capodanno, che ha causato la morte di 40 persone. Durante l’interrogatorio, hanno sostenuto di essere vittime e hanno dichiarato che, dopo i controlli, la sicurezza era risultata adeguata. La vicenda resta sotto esame, con le indagini ancora in corso per chiarire le responsabilità.

Quasi 10 ore di interrogatorio per Jacques Moretti, indagato con la moglie Jessica Maric per l’incendio di Capodanno al Constellation dove sono morte 40 persone. Un’audizione fiume, ma non risolutiva. Per ora l’uomo rimane in carcere e la sua libertà, con una cauzione di 200 mila franchi che un amico della coppia è disposto a pagare, è appesa a un filo. «Ho risposto a tutte le domande, ma in molti casi non ci ha convinto», ha dichiarato uno dei legali, uscendo dal palazzo di giustizia. Le domande degli inquirenti hanno riguardato la dinamica di quel terribile rogo, divampato alle 1:26 del primo gennaio dopo che una candeline pirotecnica, legata al collo di una bottiglia di champagne, ha infiammato la spugna fonoassorbente del soffitto provocando un incendio generalizzato nel salone sotterraneo.🔗 Leggi su Open.online

