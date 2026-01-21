Iuav celebra il centenario guardando ai prossimi cento anni

Iuav celebra il suo centenario con un ricco programma di eventi che si svolge durante tutto l’anno, includendo mostre, conferenze e workshop. In questa occasione, il logo dell’istituto viene aggiornato, adottando una grafica più leggibile e rappresentativa del suo passato e del futuro. Un momento di riflessione e rinnovamento, volto a consolidare il percorso dell’università e a guardare con fiducia ai prossimi cento anni.

Un programma di iniziative lungo un anno - tra mostre, conferenze, workshop - e una nuova veste per il logo, aggiornato in forma più leggibile e celebrativa. L'università Iuav di Venezia compie cento anni e si appresta a festeggiare l'importante traguardo «non tanto per glorificare il passato.

