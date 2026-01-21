Iuav celebra il centenario guardando ai prossimi cento anni
Iuav celebra il suo centenario con un ricco programma di eventi che si svolge durante tutto l’anno, includendo mostre, conferenze e workshop. In questa occasione, il logo dell’istituto viene aggiornato, adottando una grafica più leggibile e rappresentativa del suo passato e del futuro. Un momento di riflessione e rinnovamento, volto a consolidare il percorso dell’università e a guardare con fiducia ai prossimi cento anni.
Un programma di iniziative lungo un anno - tra mostre, conferenze, workshop - e una nuova veste per il logo, aggiornato in forma più leggibile e celebrativa. L'università Iuav di Venezia compie cento anni e si appresta a festeggiare l'importante traguardo «non tanto per glorificare il passato.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Venerdì scorso, abbiamo avuto il piacere di ospitare gli studenti del percorso di Laurea Magistrale in Moda dell' Università Iuav di Venezia, impegnati nel corso "Fashion Materials Design Studio" guidato dalla Professoressa Rosin.
