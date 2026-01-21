Italo celebra il cinema italiano | 500 biglietti omaggio per il nuovo film di Gabriele Muccino

In occasione della Giornata Mondiale del Cinema Italiano, Italo offre 500 biglietti omaggio per il nuovo film di Gabriele Muccino. Questa iniziativa intende celebrare il cinema italiano e rafforzare il rapporto con la cultura e il pubblico. Un’occasione per condividere un momento speciale e avvicinarsi alla settima arte, promuovendo l’importanza del cinema nel panorama culturale nazionale.

In occasione della Giornata Mondiale del Cinema Italiano, Italo rinnova il suo legame con il mondo della cultura e dello spettacolo lanciando un'iniziativa speciale dedicata a tutti i viaggiatori e agli appassionati del grande schermo. Attraverso la propria piattaforma digitale Italo RedCarpet, la compagnia ferroviaria ha messo in palio 500 buoni cinema stardust per assistere alla proiezione di "Le cose non dette", l'attesissima nuova opera del regista Gabriele Muccino. Il concorso è programmato per celebrare il debutto della pellicola, che arriverà nelle sale italiane il 29 gennaio 2026. Per partecipare, gli utenti devono collegarsi alla sezione dedicata su Italo RedCarpet: a partire dal 20 gennaio, i primi 500 fortunati che accederanno al portale e interagiranno con il mini-gioco specifico potranno aggiudicarsi i biglietti omaggio.

