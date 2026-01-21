Italia-Emirati Il voto al Cdm per spingere la cooperazione sulla sicurezza

Il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato la ratifica di un accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Emirati Arabi Uniti. Questa decisione coinvolge aspetti di sicurezza e collaborazione internazionale, riflettendo un impegno condiviso tra i due paesi. L’atto rappresenta un passo importante per rafforzare le relazioni nel settore della difesa e della sicurezza, con implicazioni che vanno oltre il piano strettamente bilaterale.

L'approvazione da parte del Consiglio dei ministri di martedì 20 gennaio del disegno di legge per la ratifica dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Emirati Arabi Uniti va letta ben oltre la dimensione bilaterale. Il provvedimento, promosso dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, si inserisce in una traiettoria strategica più ampia, in cui Abu Dhabi emerge come uno snodo centrale di una geometria geopolitica che incrocia gli interessi italiani, statunitensi, mediorientali e indiani nello spazio indo-mediterraneo. L'accordo istituisce una cornice giuridica stabile per la cooperazione militare, includendo addestramento, esercitazioni congiunte, scambio di delegazioni, collaborazione industriale e ricerca nel settore della difesa.

