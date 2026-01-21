Stasera in tv, Italia-Croazia è uno degli incontri validi per gli Europei di pallanuoto 2026 in corso a Belgrado. Si tratta di una partita della fase a gironi, che potrebbe assumere un ruolo importante per la qualificazione alle fasi successive. Ecco orario, programma e le opzioni di streaming per seguire l’evento in modo chiaro e senza enfasi.

Sarà una sorta di quarto di finale mascherato quello che andrà in scena nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 gennaio, agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia: l’ Italia, inserita nel Gruppo F, affronterà, nell’ultima giornata della seconda fase a gironi, la Croazia. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CROAZIA DI PALLANUOTO DALLE 18.00 La sfida tra azzurri e balcanici sarà la seconda del programma ed andrà in scena alle ore 18.00: le due compagini si giocheranno il secondo posto nel raggruppamento, dato che la Grecia ha già vinto il girone e sfiderà l’Ungheria in semifinale, mentre chi la spunterà oggi tra Italia e Croazia affronterà la Serbia nel penultimo atto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Croazia stasera in tv, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming

