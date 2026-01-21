Oggi, mercoledì 21 gennaio, si disputa Italia-Croazia, partita valida per i quarti di finale agli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado. L’incontro si svolgerà nel contesto della fase a gironi, con orario, programma, diretta TV e streaming disponibili per seguire la sfida tra le due nazionali. Ecco tutte le informazioni utili per seguire l’appuntamento sportivo di oggi.

Sarà una sorta di quarto di finale mascherato quello che andrà in scena nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 gennaio, agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia: l’ Italia, inserita nel Gruppo F, affronterà, nell’ultima giornata della seconda fase a gironi, la Croazia. La sfida tra azzurri e balcanici sarà la seconda del programma ed andrà in scena alle ore 18.00: le due compagini si giocheranno il secondo posto nel raggruppamento, dato che la Grecia ha già vinto il girone e sfiderà l’Ungheria in semifinale, mentre chi la spunterà oggi tra Italia e Croazia affronterà la Serbia nel penultimo atto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Croazia oggi, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, tv, streaming

Europei di Belgrado. Ultimo turno della 2^ fase. Formazioni di Italia-CroaziaSi conclude la seconda fase degli europei maschili di pallanuoto che per la terza volta si disputano a Belgrado (2006, 2016 e 2026). Terzo turno distribuito in due giornate. Il Settebello, che anche o ... federnuoto.it

