italia 1 la violenza di oggi fa volare kubrick

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Arancia meccanica ) Son passati 55 anni dall’uscita di Arancia meccanica, film simbolico che racconta una violenza inaudita e irrazionale. Da allora sembra non sia cambiato nulla se non i protagonisti di tanta cattiveria. Non può non aver tenuto conto dell’attualità chi ha programmato il film domenica incassando 260mila spettatori col 7.2% di share di notte su Italia 1. Tante le similitudini tra il “cult” di Stanley Kubrick e la cronaca di questi giorni: violenza gratuita, gang di giovani che seminano il panico, episodi di marginalità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

