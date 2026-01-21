Irregolarità in un' azienda di veicoli commerciali | sanzioni e denuncia al titolare

Nella giornata di ieri, 20 gennaio, i carabinieri della stazione di Campoverde e del nucleo forestale di Cisterna hanno eseguito un controllo presso un’azienda di veicoli commerciali. L’intervento ha portato alla luce alcune irregolarità, che potrebbero comportare sanzioni e la possibile denuncia al titolare dell’attività. Questa operazione rientra in un’azione di monitoraggio volto a garantire il rispetto delle normative vigenti nel settore.

Un accesso ispettivo in un'attività commerciale è stato effettuato nella giornata di ieri, martedì 20 gennaio, dai carabinieri della stazione di Campoverde e del nucleo forestale di Cisterna. Il controllo è scattato nell'ambito di una verifica finalizzata alla tutela ambientale e al rispetto.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Irregolarità sulla sicurezza in un'azienda agricola: sanzione da 6mila euro e denuncia per il titolareDurante un controllo finalizzato alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla prevenzione del caporalato, i carabinieri e il Nucleo ispettorato del lavoro hanno verificato un’azienda di apicoltura, riscontrando irregolarità.

Leggi anche: Irregolarità igienico-sanitarie in una panineria etnica di via Caronda: sanzioni per il titolare

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Sette lavoratori in nero in un'azienda agricola e irregolarità sulla sicurezza: maxi sanzione da 45mila euro; Controlli in 10 aziende agricole tra Cuneo e Asti: la metà irregolari, una sospesa per lavoro nero; Lavoro nero e falso part-time, irregolarità in due aziende della provincia reggina; Lavoro nero e sicurezza, oltre il 70% delle aziende irregolari: cosa hanno scoperto i carabinieri.

Tutela ambientale, verifiche a Campoverde: irregolarità in un’aziendaUn’operazione di controllo inserita nel più ampio quadro delle attività di prevenzione ambientale ha portato i Carabinieri di Campoverde, con il supporto ... h24notizie.com

Priverno, irregolarità in un’azienda agricola: denunciata l’amministratriceUna donna di 37 anni, comproprietaria di un’azienda agricola, è stata denunciata dai carabinieri di Priverno per via di diverse irregolarità riscontrate nella sua attività. latinacorriere.it

IRREGOLARITÀ NELL’AZIENDA, SCATTA LA MULTA PER L’AMMINISTRATRICE A PRIVERNO - facebook.com facebook