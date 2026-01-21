La morte di Irene di Grecia, avvenuta il 15 gennaio 2026, ha suscitato attenzione a causa delle questioni legate al suo testamento. La Principessa, sorella della Regina Emerita Sofia di Spagna, si è spenta dopo un periodo di declino cognitivo. La sua scomparsa ha portato alla luce alcune controversie riguardanti le disposizioni patrimoniali, con specifiche esclusioni di Leonor e Sofia.

La Principessa Irene di Grecia è venuta a mancare il 15 gennaio del 2026: l’amata sorella della Regina Emerita Sofia di Spagna si è progressivamente spenta a causa di un declino cognitivo che negli ultimi tre anni l’ha consumata. A pochi giorni dai funerali, è sorta una polemica in merito alla scelta del testamento: Irene di Grecia avrebbe scelto di destinare il suo ingente patrimonio a Irene Urdangarin, che è la principale beneficiaria. Con lei, oltre a condividere il nome, aveva un rapporto molto stretto. Dal testamento sarebbero state escluse la Principessa delle Asturie, Leonor, e l’Infanta Sofia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Irene di Grecia, polemica per il testamento: Leonor e Sofia escluse

Letizia di Spagna, con Leonor e Sofia alla preghiera funebre per Irene di GreciaLetizia di Spagna, accompagnata da Felipe, Leonor e Sofia, ha partecipato alla preghiera funebre per Irene di Grecia, scomparsa il 15 gennaio.

Letizia di Spagna, l’inestimabile eredità di Irene di Grecia a Leonor e SofiaIl 15 gennaio, la Casa Reale spagnola ha comunicato la scomparsa di Irene di Grecia, sorella della Regina madre Sofia e zia di Felipe VI.

