Iran l' appello della comunità di Parma | Le aziende dell' Emilia-Romagna interrompano i rapporti commerciali

La comunità di Parma invita le aziende dell’Emilia-Romagna e italiane impegnate in Iran a valutare attentamente i rapporti commerciali con aziende che, pur private, risultano legate alle Guardie rivoluzionarie. L’appello mira a sensibilizzare sui rischi e le implicazioni di tali collaborazioni, promuovendo una riflessione sulla responsabilità etica e sugli sviluppi geopolitici. Un invito a considerare attentamente le proprie scelte nel rispetto dei principi di trasparenza e legalità.

Lo ha lanciato Ashkan Rostami nel corso di una conferenza stampa in Regione promossa dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia Un appello destinato agli imprenditori dell'Emilia-Romagna e italiani che fanno affari in Iran di "smettere di lavorare con aziende iraniane, che sono private ma in realtà sono tutte collegate alle Guardie rivoluzionarie". È quello che lancia Ashkan Rostami, rappresentante della Comunità iraniana di Parma, nel corso di una conferenza stampa in Regione promossa dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia per esprimere appunto solidarietà al popolo iraniano e fare pressione per fermare la repressione del dissenso.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Iran, l'appello di Pahlavi all'esercito: Unitevi alle proteste. Ecco chi è l'uomo che potrebbe guidare la rivoluzione ma che divide il PaeseDall’esilio negli Stati Uniti, il figlio dell’ultimo Scià chiede ai militari di proteggere il popolo e non la Repubblica islamica ... affaritaliani.it

La politica si unisce per l'Iran: Brescia è con voiPiazza gremita e senza bandiere di partito per la manifestazione voluta dalle opposizioni e accolta da tutta la città. Castelletti e Moraschini: La libertà non ha passaporto ... bresciatoday.it

Accolto l'appello degli studenti iraniani. Le parole del presidente di Città Studi, Ermanno Rondi #iran #attualità #situazioneinternazionale #biella #studenti #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #studentiuniv - facebook.com facebook

Iran, l’appello di Sohyla Arjmand alla sua comunità a Bologna: “Restiamo uniti contro il massacro” x.com