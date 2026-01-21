Iran | il Risveglio di un Popolo Intervista all’artista Howtan Re

L’Iran è un paese di grande dignità e resilienza. In questa intervista, incontriamo l’artista Howtan Re, che ci offre una prospettiva autentica sulla realtà iraniana. Attraverso le sue parole, esploriamo il risveglio di un popolo che, nonostante le sfide, continua a mantenere viva la propria identità e speranza per il futuro.

Diceva Oriana Fallaci: “L’Iran è un Paese che ha una dignità incredibile, un Paese che non si arrende”. Oggi, quella dignità ha il volto delle donne che sfidano le leggi morali e dei giovani che illuminano le strade con i propri cellulari, squarciando il buio di un regime che vorrebbe spegnere ogni voce. Per capire cosa stia accadendo davvero a Teheran, abbiamo incontrato Howtan Re, un artista di origine iraniana che porta nel cuore i colori di una terra mai dimenticata. Howtan ha lasciato l’Iran nel 1979, in un momento di svolta epocale, grazie al coraggio di sua madre: una donna determinata che desiderava per i suoi figli la possibilità di crescere in un Paese libero.🔗 Leggi su Ildenaro.it

"In Iran fase critica, pregate per noi". L'appello dell'artista Howtan Re contro gli ayatollahIn un momento di grande tensione in Iran, l'artista Howtan Re ha lanciato un appello a pregare per la sua nazione.

Il risveglio del bazar: le radici profonde delle proteste in IranLe recenti proteste in Iran, scaturite dal crollo del rial e dalla crisi economica, segnano il risveglio del bazar, il cuore storico della società iraniana.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Iran, Redaelli: Il regime è indebolito, ma senza opposizione strutturata il crollo non è imminente; Il mondo questa settimana: Il senso dell'America per la Groenlandia, lo scudo del Golfo per l'Iran, Turchia c…; Iran, 538 persone uccise durante le proteste. Teheran avverte: Se attaccati colpiremo duramente basi Usa e Israele; Iran sotto pressione: potenze, energia e rotte globali.

Il ritorno dello Scià, chi è Reza Cyrus PahlaviLa dinastia Pahlavi celebra 100 anni tra lusso, riforme e esilio. Reza Pahlavi emerge oggi come simbolo di transizione in un Iran pronto a cambiare ... dilei.it

Il 'lutto per i Ming' e le narrazioni sulla Cina di oggiTre storie che hanno dominato il dibattito sul web in Cina a fine anno - ma anche le stesse discussioni di oggi sulle crisi in Venezuela e in Iran - riflettono una voglia di risveglio nell&r ... asianews.it

La Ragione. . Oggi dal podcast Il Risveglio della Ragione Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump giustifica la retromarcia sull’lran con la balla delle esecuzioni annullate, sbugiardato persino da Khamenei. Le ragazze e i ragazzi iraniani lottano e muoi - facebook.com facebook

Riflettori puntati sull’Iran. E si spegne la cronaca su Gaza. La Sveglia di Giulio Cavalli x.com