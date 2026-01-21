Durante la festa dei lettori de il Giornale, è stata presentata un’intervista a Marco Mancini, esperto di controspionaggio. Tra aggiornamenti sulla situazione in Iran, la Groenlandia e le attività di intelligence, si è discusso dell’importanza di un’informazione corretta e approfondita in un contesto geopolitico complesso. Un’occasione per analizzare temi attuali con un taglio sobrio e professionale, in linea con l’approccio giornalistico del nostro quotidiano.

" C'è Biloslavo? Ah è in Groenlandia, peccato. Ma lo vediamo? ". I lettori de il Giornale da questa mattina hanno atteso con entusiasmo il collegamento con l'inviato di guerra de il Giornale, che in questi giorni si trova proprio nell'isola dei ghiacci per un nuovo reportage in uno dei punti caldi attuali degli scenari geopolitici. Al momento del collegamento, la sala era già gremita di lettori. Il racconto di Fausto Biloslavo è stato appassionante, ha catalizzato l'attenzione di tutti i presenti raccontando la situazione attuale dell'isola, le percezioni della popolazione e le loro paure. L'affetto dei lettori per Biloslavo è tangibile, in tanti l'hanno voluto ringraziare per il suo lavoro sul campo, con quella curiosità tipica di chi ha fame di sapere e di conoscere il mondo attraverso gli occhi di chi è lì, di chi vive direttamente quel contesto, affidandosi e fidandosi del suo punto di vista.

Iran, Groenlandia e controspionaggio: alla festa dei lettori del Giornale l'intervista a Marco Mancini

Argomenti discussi: La strage dei manifestanti in Iran.

