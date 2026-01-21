Iran fonti ufficiali | 3.117 vittime

Secondo fonti ufficiali, nelle recenti manifestazioni contro il regime di Teheran sono state registrate 3.117 vittime. Tra esse, 2.427 sono considerate

Nelle manifestazioni contro il regime di Teheran sono morte 3.117 persone, tra cui 2.427 "martiri", vale a dire membri delle forze di sicurezza. E' il bilancio fornito dalla Fondazione iraniani per i veterani e i martiri, citata dalla Tv di stato. Si tratta di una cifra ben lontana dalle migliaia di vittime riferite da diverse Ong internazionali che hanno denunciato la repressione violenta durante le manifestazioni di protesta iniziate il 28 dicembre scorso.

Iran, fonti Reuters: “Probabile attacco Usa nelle prossime 24 ore”Secondo fonti Reuters, negli ultimi aggiornamenti si ipotizza un possibile attacco degli Stati Uniti in Iran nelle prossime 24 ore.

Secondo fonti europee citate dalla Reuters, si prospetta un possibile attacco degli Stati Uniti in Iran nelle prossime 24 ore.

Secondo alcune fonti riportate dall'account X del Ministero degli Esteri israeliano in farsi, Erfan Soltani, il giovane divenuto una figura simbolo delle proteste in #Iran, è stato ucciso mentre era in carcere. Soltani era stato arrestato durante una manifestazione - facebook.com facebook

#Iran , riapre lo spazio aereo. Riunione del Consiglio di Sicurezza #ONU . #Trump: fonti attendibili dicono che le uccisioni stanno cessando. Cosa sta succedendo x.com