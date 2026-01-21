Iran | Aiea ' stallo su ispezioni non può durare per sempre'

L'Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha segnalato che l’attuale impasse sulle ispezioni e sulla verifica delle scorte di uranio arricchito in Iran non può protrarsi indefinitamente. La questione riguarda la necessità di garantire trasparenza e rispetto degli accordi nucleari, in un contesto di tensioni internazionali che richiedono un’approccio equilibrato e dialogo costruttivo.

Davos, 21 gen. (Adnkronos) - Lo stallo con l'Iran sulla verifica delle sue scorte di uranio arricchito e sull'ispezione degli impianti nucleari bombardati da Stati Uniti e Israele non può durare per sempre. Lo ha affermato Rafael Grossi, responsabile dell'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha ispezionato tutti i 13 impianti nucleari dichiarati in Iran che non sono stati bombardati, ma non è stata in grado di ispezionare nessuno dei tre siti chiave bombardati a giugno: Natanz, Fordow o Isfahan, scriva Haaretz citando una dichiarazione di Grossi alla Reuters al World Economic Forum di Davos. 🔗 Leggi su Iltempo.it

