Con l’aggiornamento di iOS 26, Apple continua a migliorare le prestazioni dei suoi dispositivi. Tuttavia, alcuni modelli di iPhone più datati potrebbero smettere di funzionare entro il 2026. Questo cambiamento è legato alle esigenze di compatibilità e alle limitazioni tecniche dei dispositivi più vecchi, che potrebbero non supportare più le future versioni del sistema operativo.

Con il rilascio di iOS 26, Apple ha fatto un ulteriore passo in avanti nel perfezionamento dei suoi prodotti, e già si parla di iOS 27; come risultato, la vasta clientela del colosso di Cupertino può contare su dispositivi sempre più performanti, anche se alcuni iPhone più vecchi andranno irrimediabilmente persi. Si tratta di un ciclo, ed è perfettamente normale. Presto alcuni cellulari targati Apple non saranno più utilizzabili, perché l'azienda, motivata ad andare avanti, non rilascerà più aggiornamenti, cosa che li renderà obsoleti. A settembre 2026, dunque, potrebbe addirittura esserci il passaggio a iOS 27, ma intanto alcuni utenti devono dire addio ad alcuni cellulari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - iPhone, alcuni sono destinati a smettere di funzionare nel 2026: ecco quali

CHE IPHONE ACQUISTARE NEL 2026 (SENZA SPRECARE SOLDI)

