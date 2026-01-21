Iovinella attacca sindaco D’Alterio | Inutile fare annunci Giudice di pace andrà ad Aversa

Sul futuro del Giudice di Pace a Giugliano, si intensifica lo scontro tra politica e amministrazione. Il consigliere comunale Francesco Iovinella ha criticato il sindaco Diego D’Alterio, sostenendo che le sue dichiarazioni sono prive di basi concrete e che la sede del Giudice di Pace sarà trasferita ad Aversa. La vicenda evidenzia le tensioni in atto sulla gestione di servizi pubblici fondamentali per la città.

È scontro politico a Giugliano sul futuro del Giudice di Pace. Il consigliere comunale Francesco Iovinella attacca il sindaco Diego D'Alterio, accusandolo di aver fatto annunci privi di fondamento. Secondo l'esponente di Fratelli d'Italia, infatti, la partita sarebbe già chiusa: la nuova sede del Giudice di Pace, dopo la chiusura di Marano, non sarà a Giugliano, ma ad Aversa, nell'ex carcere di via Saporito, una struttura pubblica già idonea e a pochi passi dal Tribunale di Napoli Nord, come spiegato ai nostri microfoni anche dall'amministrazione comunale aversana.

