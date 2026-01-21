Io sono pronto e tu? | corso di preparazione al volontariato

Lunedì 16 febbraio 2026, Nuova Acropoli Bologna O.d.V., con il patrocinio del Quartiere Borgo Panigale-Reno, presenta il corso di preparazione al volontariato rivolto a giovani tra i 16 e i 25 anni. Un’opportunità per acquisire competenze utili e impegnarsi attivamente nella comunità locale. Il percorso mira a favorire la partecipazione civica e la crescita personale, offrendo strumenti pratici per diventare volontari consapevoli e responsabili.

Lunedì 16 febbraio 2026 Nuova Acropoli Bologna O.d.V., con il patrocinio del Quartiere Borgo Panigale-Reno, presenta il nuovo Corso di Preparazione al Volontariato, rivolto a tutti i giovani tra i 16 e i 25 anni, che vogliono sentirsi utili nella propria città.Sempre più spesso ci troviamo di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Autisti e soccorritori del 118: un corso di preparazione al concorso

Leggi anche: Atreju, a sorpresa Conte rilancia: «Meloni, io sono pronto comunque al duello»

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Burkina Faso vs Hungary: The Sahel Spirit vs The Danube Jewel

Argomenti discussi: Mauro Repetto e gli 883: Reunion a Sanremo? Se Pezzali mi chiama, io sono pronto; Reunion degli 883 a Sanremo, Mauro Repetto chiama Max Pezzali: Io sono pronto; Brugnaro sulla Fenice: Voglio la pace, ma sono pronto alla guerra. Dopo il welfare, scoppia il caso dei permessi; Mauro Repetto a Sanremo 2026 con Pezzali per rifare gli 883: Se Max mi chiama ci vado volentierissimo.

‘Io sono il viaggio’ è il nuovo singolo di Caparezza: Ho percorso 52 orbite ma sono pronto a ripartireHabemus Capa. Alla mezzanotte del 9 ottobre, giorno del suo 52esimo compleanno, Caparezza è tornato con nuova musica pubblicando a sorpresa Io sono il viaggio, brano che segna l’inizio di una nuova ... deejay.it

Golden Gala, Furlani: Io sono pronto. Tortu in gara sui 100: Voglio scendere sotto i 10'''Tra i big azzurri in gara stasera all'Olimpico di Roma anche il fenomeno del mezzofondo azzurro Nadia Battocletti: Non è semplice preparare gli esami universitari ed essere un'atleta professionista, ... gazzetta.it

“Sono pronto per ricominciare! La presentazione del team è sempre il momento in cui energia ed entusiasmo per la nuova stagione si accumulano, e non si potrebbe chiedere un pubblico migliore e più caloroso dei tifosi indonesiani. È emozionante iniziare q - facebook.com facebook

Spalletti:" Firmare in bianco Non sono pronto a niente e questo dubbio glielo risolveremo l'ultima settimana del nostro rapporto. È tutto molto semplice e le valutazioni si faranno alla fine. L'ultima settimana si verrà qui e diremo le cose insieme" x.com