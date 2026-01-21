Ieri sera, martedì 20 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di

Nuovo appuntamento ieri sera – martedì 20 gennaio – con la soap turca Io sono Farah. Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Tahir riesce a localizzare il luogo in cui è tenuta prigioniera Farah, ma non riesce a raggiungerla perché Ali Galip, d’accordo con Behnam e Ilyas riesce a incastrarlo per il tentato omicidio di Mehmet, finito in coma molto probabilmente per opera di un medico compiacente. Mehmet è ancora in coma, e malgrado gli sforzi di Bade per tentare di risvegliarlo, sembra tutto inutile. Tahir si intrufola in casa di Behnam per portare via Farah e Kerim, è convinto di poterla liberare senza problemi, ma Farah lo gela dicendo che vuole il divorzio e che vuole restare con Behnam. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Io sono Farah 2, replica puntate serali del 20 gennaio in streaming | Video Mediaset

Io sono Farah, replica puntate serali del 5 gennaio in streaming | Video MediasetStasera, lunedì 5 gennaio, torna l’appuntamento serale con la soap turca Io sono Farah.

Io sono Farah, replica puntate serali del 13 gennaio in streaming | Video MediasetStasera, martedì 13 gennaio, torna in prima serata su Canale 5 la soap turca

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Io sono Farah: Episodio 2 - prima parte Video; Io sono Farah, al via la seconda stagione. Le anticipazioni; Le anticipazioni della puntata di stasera di Io sono Farah; Io sono Farah, le anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026.

Io sono Farah spoiler 2^ stagione: Vera dice a Behnam che Tahir e Mehmet sono fratelliNelle prossime puntate di Io sono Farah, Vera rivela a Behnam che Ali Galip ha posto fine alla vita dei genitori di Tahir e Mehmet. it.blastingnews.com

Io sono Farah 2: anticipazioni seconda stagione dal 14 gennaio su Canale 5Io sono Farah è pronta a tornare con una nuova ondata di emozioni. Da martedì 14 gennaio su Canale 5 prende il via la seconda stagione di Io sono Farah, la dizi di successo con protagonista Demet ... spettegolando.it

Io sono Farah torna in prima serata ma fa peggio del pomeriggio vince contro Rai 1 ma non decolla https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/ascolti-se-io-sono-farah-batte-prima-di-noi - facebook.com facebook

Che cosa vedere in tv stasera, 20 gennaio 2026: la guida dei programmi in prima serata e le anticipazioni, da 'Io sono Farah' a 'Prima di noi" x.com