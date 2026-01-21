Io sono Farah 2 replica puntate serali del 20 gennaio in streaming | Video Mediaset

Ieri sera, martedì 20 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di

Nuovo appuntamento ieri sera – martedì 20 gennaio – con la soap turca Io sono Farah. Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Tahir riesce a localizzare il luogo in cui è tenuta prigioniera Farah, ma non riesce a raggiungerla perché Ali Galip, d’accordo con Behnam e Ilyas riesce a incastrarlo per il tentato omicidio di Mehmet, finito in coma molto probabilmente per opera di un medico compiacente. Mehmet è ancora in coma, e malgrado gli sforzi di Bade per tentare di risvegliarlo, sembra tutto inutile. Tahir si intrufola in casa di Behnam per portare via Farah e Kerim, è convinto di poterla liberare senza problemi, ma Farah lo gela dicendo che vuole il divorzio e che vuole restare con Behnam. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

