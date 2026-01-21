Io linciato da tutta l’Anm perché difendevo la Lega

Antonio Sangermano, capo dipartimento per la giustizia minorile, commenta l’atteggiamento dell’Anm, sottolineando che l’associazione ha sempre avuto una forte connotazione politica. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulla libertà di espressione e sulla neutralità delle istituzioni giudiziarie, affrontando le tensioni tra responsabilità professionale e impegno pubblico. Una riflessione importante nel contesto attuale, caratterizzato da diversi e spesso contrastanti punti di vista.

Il cosiddetto «scandalo Palamara» ha consentito alla politica, e al Paese intero, di assistere a un’immonda orgia di potere, senza che poi da tale orrenda visione ne dovesse discendere conseguenza alcuna, se non quelle sapientemente scelte dalla Anm. Davvero qualcuno poteva pensare che le dinamiche distorsive emerse dalle chat di Luca Palamara potessero essere emendate solo con qualche condannina simbolica inferta dalla Anm a quei magistrati che ebbero il coraggio di non dimettersi, come, invece, fecero coloro che non intesero, legittimamente, affrontare la «gogna» del processo deontologico, privo di rilievo giuridico ma pregno di significato «politico»? Qualcuno davvero ha potuto sperare che il turpe mercimonio stagliatosi dal bollente cellulare di Palamara potesse essere assopito da qualche sparuta sanzione disciplinare inferta dal Csm e dalla destituzione di un unico «capro espiatorio», certamente colpevole, ma probabilmente non più di altri? Né si può tacciare di «piduismo» tutti coloro che sostengono la separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti, trattandosi di una composita compagine di diversa estrazione professionale e culturale, solo per limitarsi ai Comitati per il Sì, costituita da giuristi, avvocati, politici e cittadini. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Io linciato da tutta l’Anm perché difendevo la Lega Leggi anche: #Io leggo perché sui campi della C. Campagna sostenuta anche quest’anno dalla Lega Pro Leggi anche: Barbara Alberti sulla fine con l’ex marito Amedeo Pagani: “Fu tutta colpa mia, ci siamo separati perchè io mi innamorai di un gay” Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Io linciato da tutta l’Anm perché difendevo la Lega; 21 Gennaio: Macron attacca Trump, danni del ciclone Harry, Borse in rosso. Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha lanciato una nuova iniziativa per sostenere i Centri per la famiglia in tutta Italia. In Lombardia, con 96 Centri già attivi, il modello degli hub e spoke ha supportato oltre 30.000 persone. Cosa può insegnare l’esperi facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.