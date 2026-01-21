Investito in Porta Nuova a Bergamo | Francesco aiutava tutti non accetto che me l’abbiano portato via così

A Bergamo, nella zona di Porta Nuova, si è registrato un grave incidente che ha coinvolto il dottor Benedetti, 59 anni, medico molto conosciuto. Investito giovedì scorso in seguito a un incidente tra due auto, il dottore è deceduto al reparto di rianimazione dell’ospedale Papa Giovanni. La comunità piange la perdita di una persona che aveva dedicato la propria vita alla cura degli altri.

IL DOLORE. È morto al «Papa Giovanni» il dottor Benedetti, medico di 59 anni investito giovedì scorso dopo lo scontro tra due auto. La sorella: «Ha scelto di donare gli organi». Era un medico con il sogno di specializzarsi in ortopedia e traumatologia ma per stare vicino alla mamma, rimasta vedova prematuramente, era andato a lavorare come prelevatore al Centro biomedico bergamasco, alla rotonda dei Mille. E lì si era trovato così bene da non spostarsi più. Quella era diventata la sua seconda famiglia. Francesco Benedetti, 59 anni, viveva in via Carlo Alberto a Colognola ed è morto lunedì 19 gennaio all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove lavora come infermiera la sorella Cinzia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Francesco Benedetti, chi era il medico travolto in Porta Nuova. Donati gli organi: “Così potrà salvare ancora vite”Francesco Benedetti, medico di Bergamo, è stato tragicamente investito a Porta Nuova mentre si recava al suo servizio volontario presso il Tribunale del Malato in via Galliccioli.

