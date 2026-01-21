Investito in Porta Nuova a Bergamo | Francesco aiutava tutti non accetto che me l’abbiano portato via così

A Bergamo, nella zona di Porta Nuova, si è registrato un grave incidente che ha coinvolto il dottor Benedetti, 59 anni, medico molto conosciuto. Investito giovedì scorso in seguito a un incidente tra due auto, il dottore è deceduto al reparto di rianimazione dell’ospedale Papa Giovanni. La comunità piange la perdita di una persona che aveva dedicato la propria vita alla cura degli altri.

IL DOLORE. È morto al «Papa Giovanni» il dottor Benedetti, medico di 59 anni investito giovedì scorso dopo lo scontro tra due auto. La sorella: «Ha scelto di donare gli organi». Era un medico con il sogno di specializzarsi in ortopedia e traumatologia ma per stare vicino alla mamma, rimasta vedova prematuramente, era andato a lavorare come prelevatore al Centro biomedico bergamasco, alla rotonda dei Mille. E lì si era trovato così bene da non spostarsi più. Quella era diventata la sua seconda famiglia. Francesco Benedetti, 59 anni, viveva in via Carlo Alberto a Colognola ed è morto lunedì 19 gennaio all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove lavora come infermiera la sorella Cinzia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Investito in Porta Nuova a Bergamo: «Francesco aiutava tutti, non accetto che me l’abbiano portato via così» Leggi anche: Napoli, Lobotka: ”Conte è così, vuole disciplina e che tutti abbiano la sua mentalità” Francesco Benedetti, chi era il medico travolto in Porta Nuova. Donati gli organi: “Così potrà salvare ancora vite”Francesco Benedetti, medico di Bergamo, è stato tragicamente investito a Porta Nuova mentre si recava al suo servizio volontario presso il Tribunale del Malato in via Galliccioli. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. 40 milioni per una punta dalla Premier di 28 anni No, non è Mateta Il nome dei miei sogni è, da sempre, Gabriel Jesus Purtroppo non si avvererà mai, anche se una porta del cuore la lascio sempre aperta visto che l’Arsenal ha investito su Gyökeres - facebook.com facebook È morto al «Papa Giovanni» il dottor Benedetti, medico di 59 anni investito giovedì scorso dopo lo scontro tra due auto. La sorella: «Ha scelto di donare gli organi». x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.