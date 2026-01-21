Inverno e Monteleone scovato latitante | fuga finita dopo quasi un anno

Dopo quasi un anno di latitanza, l’arrestato di Inverno e Monteleone (Pavia) è stato rintracciato e fermato. Era evaso nel febbraio dello scorso anno, quando aveva tranciato il braccialetto elettronico, sfuggendo agli arresti domiciliari. La sua fuga si è conclusa il 21 gennaio 2026, segnando la fine di un periodo di incertezza per le forze dell’ordine e la comunità locale.

Inverno e Monteleone (Pavia), 21 gennaio 2026 - Di lui si erano perse le tracce dal febbraio dello scorso anno, quando aveva tranciato il braccialetto elettronico ed era così evaso dagli arresti domiciliari. La fuga e i provvedimenti. L'uomo, di nazionalità romena, si era reso irreperibile anche a causa del provvedimento di condanna definitiva, alla pena di due anni, un mese e quattro giorni, per reati di evasione, violazione degli obblighi e possesso di strumenti da scasso, con già precedenti per furti e rapine. Nei suoi confronti erano dunque stati emessi due provvedimenti dal Tribunale di Milano, competente territorialmente per i luoghi dove erano stati commessi i reati di cui l'imputato era stato giudicato colpevole e anche per la località del domicilio dal quale si era allontanato illecitamente: sia l'ordine di esecuzione (per la condanna definitiva), sia la misura di custodia cautelare (come aggravamento per la fuga dai domiciliari). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

