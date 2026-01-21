Dopo due anni e mezzo di attesa, un paziente affronta un intervento chirurgico programmato. La sua vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle liste d’attesa e sulla qualità dell’assistenza sanitaria. A Foligno, si discute sulle priorità e sull’efficienza del sistema ospedaliero, con particolare attenzione alle criticità nel trattamento di malattie come quelle al seno e urologiche.

Foligno, 21 gennaio 2026 – “L’ospedale di Foligno tratterà le malattie al seno come quelle urologiche?”. E’ ormai scontro aperto tra l’ associazione Prometeo di Orvieto e l’ Usl2 dell’Umbria. Stavolta il “contenzioso“ si sposta dall’ospedale orvietano a quello folignate. “Riceviamo la segnalazione di un uomo di 76 anni, residente ad Orvieto – attacca Prometeo –, che da luglio 2023 è portatore di catetere ed attende una chiamata per un’ operazione alla prostata presso l’ ospedale di Foligno. È in lista da febbraio 2025 e pre-ospedalizzato da settembre 2025. Non gli è stata data alcuna indicazione della data in cui il suo caso verrà affrontato, se non una generica indicazione di “un anno, un anno e mezzo”, anche se non si capisce a partire da quando”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Intervento chirurgico atteso da 2 anni e mezzo: l’odissea di un paziente

Paziente canta Vasco durante un intervento chirurgico oncologicoDurante un intervento chirurgico oncologico, una paziente ha scelto di cantare

Leggi anche: Infarto a Natale a 104 anni. Salvata da un delicato intervento chirurgico

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Kayla Harrison in lacrime dopo l’intervento chirurgico al collo, ritiro da UFC 324; Per la comunità svizzera in Venezuela l’intervento USA era atteso e necessario; Ariano, svolta per il depuratore di Cerreto: al via un intervento atteso da anni; Io, travolto sulla Marmolada da una sciatrice: non mi ha soccorso. Ferito al volto e con il braccio immobilizzato per 45 giorni.

Careggi, una delicata operazione senza tagli per il paziente: l’intervento in endoscopia innovativo per l’ItaliaFirenze, al lavoro una equipe multidisciplinare delle Strutture Organizzative Dipartimentali di Chirurgia dell’apparato digerente ed Endoscopia interventistica ... lanazione.it

Sanità, Avs 'quattro anni d'attesa per un intervento chirurgico'Un paziente albenganese, in lista d'attesa da aprile 2021, aspetta ancora oggi la data per un importante intervento vascolare, nonostante abbia rinnovato regolarmente la richiesta, si tratta di oltre ... ansa.it

Un complesso intervento chirurgico svolto in endoscopia - facebook.com facebook

Tegola #Dovbyk: c'è lesione, il calciatore subirà un intervento chirurgico #ASRoma x.com