Internet bloccato in Iran l’attivista | Blackout totale assistiamo all’ascesa del totalitarismo digitale

In Iran, l’interruzione totale dell’accesso a Internet rappresenta un passo verso un controllo più stringente sulla comunicazione digitale. Secondo l’attivista Fereidoon Bashar, il regime sta adottando strategie ispirate al modello cinese per consolidare il suo potere, segnando un possibile incremento del totalitarismo digitale nel paese. Questa situazione evidenzia le sfide dei diritti umani e della libertà di informazione in un contesto di crescente repressione online.

L’intervista di Fanpage.it all’attivista dei diritti digitali Fereidoon Bashar: “Il regime ha investito per avere il controllo della connettività, sul modello cinese. Il contesto è globale, assistiamo all’ascesa del totalitarismo digitale”.🔗 Leggi su Fanpage.it

Anatomia di un blackout: l’Iran è senza internet (e non è una novità) L’Iran si trova nuovamente senza connessione internet, una situazione che si ripete nel tempo.

Il blackout di Internet in Iran potrebbe durare fino a marzoIl blackout di Internet in Iran, attuato dal governo per limitare le proteste, potrebbe protrarsi fino a marzo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Come fanno gli iraniani ad aggirare il blocco di internet; Iran, le testimonianze: Internet bloccato, non sentiamo le nostre famiglie da una settimana; Iran, blackout di Internet e caccia a Starlink per oscurare le proteste; Iran, dopo internet anche i gps fuori uso: ecco perché cresce la paura di un attacco Usa imminente.

Internet bloccato in Iran, l’attivista: Blackout totale, assistiamo all’ascesa del totalitarismo digitaleL’intervista di Fanpage.it all’attivista dei diritti digitali Fereidoon Bashar: Il regime ha investito per avere il controllo della connettività ... fanpage.it

Nessuno deve vedere cosa succede: in Iran Internet bloccato da giorni. Ma i manifestanti trovano vie alternativeStarlink è stato definito nemico di Dio: il sistema di satelliti a orbita bassa di Elon Musk ha permesso di diffondere alcune immagini fuori dal paese. In piazza gli iraniani stanno provando anche a ... quotidiano.net

Iran, nuove sanzioni Usa: "Tutte le opzioni sul tavolo". A Teheran internet ancora bloccato - La diretta La portaerei Lincoln verso il Medio Oriente - facebook.com facebook

Iran. Repressione ha bloccato per ora le proteste. Efficace azione per blocco Internet e canali paralleli. Regime ha sfruttato sua esperienza e collaborazione con Russia in questo settore, prevista da accordo strategico bilaterale. x.com