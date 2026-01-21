Inter Women Detruyer dopo la vittoria in Coppa Italia | Felice per il gol ora spingiamo ogni giorno

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Ternana, Detruyer ha espresso soddisfazione per il gol segnato. La giocatrice ha sottolineato l’importanza di mantenere l’impegno quotidiano per raggiungere nuovi traguardi. L’obiettivo dell’Inter Women resta quello di continuare a crescere e migliorare, affrontando le sfide future con determinazione e costanza.

Inter News 24 Inter Women, Detruyer analizza il successo sulla Ternana in Coppa Italia e fissa i prossimi obiettivi. Dopo il prezioso successo per 2-0 ottenuto nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Ternana, in casa Inter Women regna la soddisfazione ma anche la consapevolezza di non poter abbassare la guardia. Protagonista assoluta del match di Narni è stata Marie Detruyer, autrice della rete che ha sbloccato l'incontro nel primo tempo. La giovane centrocampista belga, intervenuta ai microfoni di Inter TV, ha sottolineato l'intensità della sfida: « Penso che sia stato un match con tanti duelli duri, abbiamo segnato due gol e finito la partita molto bene, dobbiamo continuare così ».

