Nel calcio, spesso si tende a elogiare chi lascia il campo con meno di quanto avrebbe meritato. Questa realtà sottolinea come, più che i successi evidenti, siano le sfide affrontate e le occasioni mancate a definire la percezione di una squadra. Inter, spesso descritta come “la bella addormentata in Europa”, rappresenta questa dinamica, tra potenzialità e risultati, in un contesto in cui le aspettative si scontrano con la realtà.

Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. Inter-Arsenal, le pagelle. Acerbi l’ultimo a mollare. Sucic, che sorpresa! . 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, sei la bella addormentata in Europa

Fra la dottrina Donroe e la crisi del multilateralismo l’Europa esca dalla modalità “bella addormentata”L’Europa si trova di fronte a un momento di riflessione tra la dottrina Donroe e la crisi del multilateralismo.

Leggi anche: La bella addormentata nel bosco. Il palco, tra Desolazione e Armonia

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Allegri: Inter-Napoli veramente bella e vi spiego perché! E sono sei anni che i nerazzurri…; Allegri: Inter-Napoli veramente bella e vi spiego perché! E sono sei anni che i nerazzurri…; Infortuni, difesa a quattro e divario tra Milan, Inter e Napoli: parla Allegri; Chivu-Esposito, il rapporto speciale all'Inter: Siamo cresciuti insieme.

Inter, sei bella ma non balli.L'Inter ha sconfitto il Benevento per 2-0 nell'anticipo serale della 26a giornata di Serie A, facendo però più fatica del previsto. Una primo tempo da dimenticare quello disputato dall'Inter, nei ... it.blastingnews.com

Inter-Torino, Chivu: Bella prova, i ragazzi hanno risposto alla grandeC'è soddisfazione nelle parole di Cristian Chivu dopo il roboante successo sul Torino per 5-0 nella prima giornata di campionato. Tuttavia, l'allenatore dell'Inter guarda con lucidità al futuro: ... sport.sky.it

Rompipallone.it. . Bella sorpresa per Henrikh Mkhitaryan Il centrocampista armeno dell'Inter compie oggi gli anni e un tifoso ha voluto omaggiarlo con degli auguri speciali #Mkhitaryan #Inter #rompipallone - facebook.com facebook

. @AndreaM_86 a @DAZN_IT: " @acmilan, atmosfera bella da inizio stagione: si accende il duello con l'Inter" - #MilanLecce #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com