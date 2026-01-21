Inter-Pisa venerdì 23 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

L’Inter affronta il Pisa venerdì 23 gennaio 2026 alle 20:45 a San Siro, aprendo la 22ª giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci da una sconfitta in Champions League, cercano una vittoria per consolidare la posizione in classifica e riprendere il cammino nel torneo nazionale. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa sfida.

L’Inter ospita il Pisa a San Siro nel match che dà il via alla 22esima giornata di Serie A. I nerazzurri puntano a mettersi subito alle spalle il ko in Champions League con l’Arsenal e ripartono dal campionato, dove sono attualmente a +3 sui rivali cittadini del Milan. La squadra di Cristian Chivu ha mostrato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

