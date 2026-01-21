Inter-Pisa apre la 22ª giornata di Serie A, tornando in campo dopo la sconfitta europea contro l’Arsenal. Allo stadio di San Siro, i nerazzurri cercano di mantenere la testa della classifica, mentre il Pisa si presenta con l’obiettivo di ottenere punti importanti per la salvezza. La partita rappresenta un’occasione chiave per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Dopo lo stop europeo contro l’ Arsenal, l’ Inter torna subito in campo. A San Siro arriva il Pisa per l’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A: nerazzurri chiamati a difendere la vetta, toscani a caccia di punti pesanti per la corsa salvezza. Cristian Cristian Chivu deve sciogliere gli ultimi nodi dopo le rotazioni recenti. In porta, nonostante i recuperi di Di Gennaro e Martinez, va verso la conferma Yann Sommer. In difesa rientra Alessandro Bastoni, con ballottaggi aperti tra Bisseck e Akanji. Sulle fasce spazio a Luis Henrique, mentre a sinistra Dimarco resta avanti su Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Pisa apre la 22ª giornata: Chivu difende la vetta

Serie A, Inter-Pisa apre la 22ª giornata: arbitra MarcenaroLa 22ª giornata di Serie A prenderà il via con la sfida tra Inter e Pisa, in programma venerdì 23 gennaio alle 20:45.

Leggi anche: L'Inter vince 2-0 a Pisa: la doppietta di Lautaro rilancia Chivu, a -1 dalla vetta

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: L’Inter capolista apre la giornata a Udine; La presentazione della 21^ giornata di Serie A; Serie A. Il Como centra il tris in casa della Lazio. Cremonese-Verona 0-0 - Aggiornamento del 20 Gennaio delle ore 00:51; I precedenti di Inter - Pisa.

Inter-Pisa: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Inter-Pisa in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 22ª giornata di Serie A. fantacalcio.it

Perché Inter-Pisa si gioca di venerdì nonostante la Champions League: cosa ci sarà a San SiroL'Inter scende in campo a San Siro martedì e venerdì, una data insolita per le squadre che giocano in Europa: è l'unica alternativa per non giocare ... fanpage.it

L'Inter giocherà venerdì sera a San Siro contro il Pisa il prossimo turno di campionato Questo perché da sabato lo Stadio servirà per i preparativi della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 Meglio per voi giocare in casa di vener - facebook.com facebook

Official – Matteo Marcenaro To Referee Inter Milan Vs Pisa Serie A Clash x.com