Inter Luis Henrique sotto accusa | quanta voglia di Perisic

L’Inter affronta una fase difficile dopo la terza sconfitta consecutiva in Champions League, questa volta contro l’Arsenal. Ora, la squadra deve concentrarsi sulla sfida a Dortmund, considerando che una vittoria è essenziale per mantenere vivo il percorso europeo. Luis Henrique è sotto accusa, mentre la voglia di Perisic potrebbe rivelarsi determinante per il futuro della squadra.

L’Inter incassa la terza sconfitta consecutiva in Champions League, battuta 3-1 dall’Arsenal nella gara disputata ieri sera, e si ritrova ora costretta a un passaggio obbligato: vincere a Dortmund per tenere vivo il cammino europeo. Il risultato pesa, ma a far discutere in casa nerazzurra è soprattutto l’analisi della prestazione e delle singole prove, finite sotto la lente già all’indomani del match. Inter-Arsenal, la prestazione divide: riflettori su Luis Henrique. Nel dibattito interno alla Inter, emerge un nome più di altri. Secondo La Gazzetta dello Sport, la prova di Luis Henrique contro l’ Arsenal è stata segnata da errori e incertezze evidenti. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

